Georginio Rutter : "Je regarde mon but dix fois sur YouTube"

À 18 ans, Georginio Rutter a fait un pari couillu : quitter le Stade rennais, sa famille et toute sa vie bretonne pour percer en Allemagne. Un an après, il commence à enfiler les perles et les célébrations cheloues à Hoffenheim dans une Bundesliga où les Français deviennent potes avant un match. Entretien avec le meilleur Georginio de la saison.

Le plus dur, c'était au niveau social : j'étais un peu seul. Tout ce que j'avais commencé en Bretagne s'est fini, puisque j'ai commencé une toute nouvelle vie en Allemagne. D'habitude, j'étais à une heure de mes parents et je pouvais aller les voir quand je le voulais. Maintenant, c'est plus compliqué à ce niveau-là et c'est surtout vis-à-vis de sa famille que c'est difficile…Oui, j'ai progressé en prenant des cours. Maintenant, j'arrive à comprendre ce qu'ils disent même si c'est encore compliqué de répondre. Le français et l'allemand, ce n'est pas du tout la même chose donc je fais de petites erreurs. Heureusement, il y a mes agents qui sont avec moi ici. Ça, c'est un vrai plus. Mais globalement, toute l'équipe m'a bien intégré. Il y a même certains joueurs, qui ne parlaient pas français de base, qui s'y sont essayés pour moi. Sinon, il y a Diadie Samassekou et Ishak Belfodil, parti depuis, qui parlaient français. Et quelques joueurs allemands qui avaient appris la langue à l'école, aussi., qui veut dire "ça va". Et ensuite, ce sont des mots foot de base : but, penalty, corner... Ici, ils ne m'ont pas vraiment appris de conneries, c'est plutôt sérieuxHonnêtement, je suis assez surpris car je ne pensais pas que j'allais être autant décisif. Je pensais que j'allais mettre quelques buts et quelques passes décisives, mais pas autant. Je suis plutôt content de moi, mais je crois que je peux faire encore plus. L'objectif, maintenant, c'est d'aller chercher une compétition européenne en fin de saison avec Hoffenheim tout en étant encore plus décisif.