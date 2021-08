information fournie par So Foot • 29/08/2021 à 06:00

Genoa : Yayah, l'autre Kallon

Face à Naples ce dimanche (18h30), le Genoa va essayer d'oublier la claque reçue face à l'Inter (0-4) en ouverture de cette nouvelle saison de Serie A. Pour cela, il pourra compter sur celui qui accompagne le vétéran Goran Pandev pour mener l'attaque des Rossoblù : Yayah Kallon, pour qui l'élite du football italien n'était pas la porte à côté. À vingt ans, le jeune attaquant originaire de Sierra Leone a déjà vécu 1000 vies. Cela ne fait aucun doute : celle-ci s'annonce bel et bien comme la plus heureuse de toutes. Portrait.

Vidéo

Le 13 août 2021, le monde associatif perdait Gino Strada. En vacances à Rouen, le célèbre chirurgien italien, qui a fondé l'ONG Emergency en 1994, cassait sa pipe à l'âge de 73 ans après avoir passé une vie à sauver ceux que personne ne regardait. Une disparition qui n'a pas fait la Une des journaux, mais qui n'a pas échappé à Yayah Kallon. Le jour-même, le jeune attaquant du Genoa débloquait son compteur chez les grands, face à Perugia en Coupe d'Italie. Par le biais d'une frappe enroulée en lucarne à la 87minute, synonyme de qualif' pour les(3-2), le numéro 91 du Genoa fêtait avec brio sa première titularisation chez les grands.Un but sublime qui l'est encore un peu plus avec les mots de Yayah, un Sierra-Léonais qui sera éternellement reconnaissant envers Strada :rapporte