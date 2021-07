Gavranovi?, le joker de luxe à l'assaut de l'Espagne

Buteur décisif face aux Bleus, Mario Gravranovi? joue un rôle bien particulier en sélection, celui de joker de luxe. Un rôle qui lui sied à merveille et qu'il entend bien montrer face à l'Espagne ce vendredi, pour le premier quart de finale de l'Euro de l'histoire de la Suisse.

Deux buts refusés

La

Son visage hante les nuits des Français et de Presnel Kimpembe depuis lundi. Auteur de l'égalisation dans le temps additionnel face à l'équipe de France en huitièmes de finale, Mario Gavranovi? va pourtant commencer le quart de finale face à l'Espagne sur le banc, ce vendredi à Saint-Pétersbourg. Considéré comme troisième attaquant par Vladimir Petkovi? derrière Haris Seferovi? et Breel Embolo, le buteur du Dinamo Zagreb préfère garder une étiquette de joker de luxe qui lui va tellement bien, à 31 ans.Titulaire avec le champion de Croatie (21 titularisations en 27 matchs de championnat cette saison, 17 buts), Mario Gavranovi? n'a commencé que 15 rencontres en 34 sélections avec ladepuis 2011. Mais c'est en sortant du banc que lese montre le plus efficace. Dans cet Euro, il est toujours entré en cours de match et a fait mal à chaque apparition.Bien avant son festival face à la bande à Didier Deschamps, le buteur d'origine croate n'est passé qu'à quelques centimètres de donner la victoire à la Suisse face au pays de Galles. Entré à la 84, il vient fusiller Daniel Ward sur son premier ballon une minute plus tard, après une bonne remise de Breel Embolo. Alors que le peuple suisse exulte, le but est logiquement refusé pour hors-jeu et larepart de Bakou avec un seul point.Son deuxième fait d'armes, c'est donc face à la France, lundi dernier. Remplaçant de Xherdan Shaqiri à la 73, Mario Gavranovi? pense égaliser quatre minutes après la réduction du score de Haris Seferovi?. Mais là encore, il est logiquement signalé hors jeu. Pas de quoi le démoraliser, bien au contraire, puisqu'il ne tremble pas au moment d'enrhumer Presnel Kimpembe à la 90, de croiser sa frappe et d'envoyer les deux équipes en prolongation., confie-t-il. La suite, on la connaît.