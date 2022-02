Gauvain, GOAT Uber Eats d'OL-LOSC : "J'ai vu dans le regard de Clément Turpin qu'il était impressionné"

Une mise à jour de téléphone lui a fait craindre de passer à côté, mais Gauvain Pourchet était bel et bien sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche soir pour apporter le ballon du match. Un moment fort en émotions pour le Lyonnais, qui n'a malheureusement pas eu l'occasion de glisser un mot à Moussa Dembélé pour ses ligues Mon Petit Gazon.

"Au départ, je me disais que ce n'était pas grand-chose. Et puis avec l'ambiance qui monte, les supporters, les chants, j'avoue que ça fait boum boum."

Via le jeu MPG, une sorte de tir au but : on choisit où le joueur va tirer parmi les neuf cases proposées, et on voit si le gardien l'arrête ou pas. C'est un coup de chance. Par contre, il m'est arrivé un truc de connard. Je vais sur le PlayStore, je vois que j'ai 25 applis à mettre à jour, je les lance. Je navigue sur mon téléphone, je vais sur MPG, je fais le jeu et je gagne. Ils me demandent mon numéro de téléphone, j'ai le temps d'entrer "06" et là, l'appli plante… Avec la mise à jour, elle se réinitialisait. Impossible de donner mes coordonnées, j'avais bien les boules. Donc c'était d'abord :, et juste après. Je leur ai envoyé un mail en expliquant la situation. J'étais pessimiste, mais ils m'ont répondu le lendemain en me disant qu'ils avaient pu vérifier que j'avais gagné !Je ne suis pas un fan hardcore, mais je supporte l'Olympique lyonnais et l'équipe de France. Je vais au stade de temps en temps, pour le plaisir. J'ai fait la finale de Coupe de France en 2008, quand l'OL gagne contre Paris avec un but de Govou. D'ailleurs, comme je m'appelle Gauvain, je rêve d'avoir un maillot floqué. C'est mon nom de scène footballistique.C'est canon ! Se retrouver là, à proximité des joueurs, ça fout les poils. Honnêtement, au départ, je me disais que ce n'était pas grand-chose. Et puis avec l'ambiance qui monte, les supporters, les chants, j'avoue que ça fait boum boum. Pris dans le truc, je n'ai même pas pensé à prendre un brin d'herbe, j'ai complètement oublié. En soi, tu donnes juste le ballon à l'arbitre, mais c'est très cool de rentrer dans le protocole. Ça donne envie de rejouer ! En plus, l'arbitre, c'est Clément Turpin,