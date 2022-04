Gauthier Gallon : "Pas besoin d'être City ou le Barça pour essayer de relancer court"

Pour sa première saison en Ligue 1, Gauthier Gallon est passé de la méthode Laurent Batlles à celle de Bruno Irles, qui commence à payer à Troyes ces dernières semaines. Le gardien formé à Nîmes revient sur l'adaptation à une nouvelle philosophie de jeu et s'attarde sur les grands thèmes liés à son poste : la taille, le jeu au pied et la mode des relances courtes. Entretien avec le fils d'un attaquant.

"On a été affectés par le départ du coach Batlles. On a accueilli la nouvelle avec beaucoup de surprise, on ne l'avait pas vu venir."

Avec le changement de coach à Noël, il a fallu s'adapter à une nouvelle façon de jouer et à de nouvelles méthodes, ça prend un peu de temps. C'est aussi pour cela que les mois de janvier et février ont été compliqués. Puis, il y a également eu une prise de conscience générale : en continuant comme ça, on allait droit dans le mur. Tout le monde a intérêt à rester en Ligue 1. La méthode a commencé à prendre, on a corrigé certaines choses et les têtes ont été remises à l'endroit pour faire des résultats.On a été affectés par son départ. On travaillait avec le coach Batlles depuis un moment pour beaucoup d'entre nous. Avec lui, on avait vécu la montée et cette première partie de saison intéressante pour un promu. C'est vrai que la situation n'était pas alarmante, mais il y avait peut-être des choses qui n'allaient plus avec le club dont on n'était pas au courant. On a accueilli la nouvelle avec beaucoup de surprise, on ne l'a pas vu venir, mais il faut s'adapter. Aujourd'hui, tout va bien et le nouveau coach s'est très bien intégré.On peut voir aujourd'hui que notre façon de jouer est différente. Sur la phase aller, on était une équipe qui aimait ressortir de derrière en prenant beaucoup de risques, même peut-être un peu trop et ça a pu nous faire perdre des points. On était beaucoup plus offensifs, alors qu'on est désormais dans un système où la défense prend le dessus. On a pu mettre des équipes en difficulté en allant vite en contre. Il y a aussi plus de vidéo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com