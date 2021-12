Gary Marigard, J-6 avant d'affronter le PSG : "Mon fils ne veut pas que je tacle Mbappé"

La loterie de la Coupe de France réserve toujours quelques matchs en apparence déséquilibrés : à l'occasion des 32es de finale, c'est Feignies-Aulnoye qui a tiré le gros lot, puisque l'écurie des alentours de Maubeuge est tombé sur le PSG. Pour comprendre comment un footballeur amateur se prépare à une telle échéance, le latéral droit du club du Nord Gary Marigard nous raconte son quotidien, jour par jour, jusqu'au match fatidique. Ce lundi, il revient sur son week-end, à base de Chantilly, de Miss France et de match du LOSC.

"J'aimais bien Miss Guyane."

"Samedi, on a d'abord eu notre match de championnat de National 3 contre Chantilly, qui reste la chose la plus importante pour nous. Le match de Coupe, ça vient après, c'est que du bonus, la cerise sur le gâteau. On est partis le matin, puis on a déjeuné à l'hôtel Courtepaille sur les coups de 11h30, pendant une heure. Ensuite, on a pris le bus pour Valenciennes, où on avait rendez-vous à 14h30 pour le match. La rencontre ne s'est pas correctement passée pour nous, puisqu'on avait l'objectif de gagner, mais finalement, on a fait match nul 1-1. Après ça, je suis rentré chez moi et j'ai regardé Miss France avec ma petite famille. On avait quelques favorites. De mon côté, j'aimais bien Miss Guyane, parce qu'elle représentait ma région d'origine. Bon, ça va, elle a fait un joli parcours, même si elle aurait mérité mieux quand même. Il y avait Miss Île-de-France, Miss Martinique et Miss Aquitaine aussi, que madame avait dans ses préférées.Dimanche, j'ai passé une journée foot une nouvelle fois. Le matin, grasse matinée avec mes enfants, petit-déj' et tout. On a fait un brunch classique, avec pains au chocolat, brioche de Noël, jus de fruit et petit chocolat chaud, et après, je suis parti au match du LOSC à 13h, au stade Pierre-Mauroy, LOSC-Lyon, avec mes deux fils, Adam et César, 4 et 6 ans. Ils sont fans du PSG, mais également du LOSC : au PSG, ils aiment plutôt Mbappé, Messi et Neymar, mais ils sont aussi pour le LOSC, parce qu'on habite à Lille, quoi. D'ailleurs, mon plus petit me dit que lors du match de Coupe, il supportera Mbappé et papa, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com