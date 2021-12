Gary Marigard, J-3 avant d'affronter le PSG : "Pour eux, ce sera plus dur que contre le Real"

La loterie de la Coupe de France réserve toujours quelques matchs en apparence déséquilibrés : à l'occasion des 32es de finale, c'est Feignies-Aulnoye qui a tiré le gros lot, puisque l'écurie des alentours de Maubeuge est tombée sur le PSG. Pour comprendre comment un footballeur amateur se prépare à une telle échéance, le latéral droit du club du Nord Gary Marigard nous raconte son quotidien, jour par jour, jusqu'au match fatidique.

"Hier, c'était la dernière journée de formation de la semaine, et j'ai commencé cette fois un peu plus tôt, à 07h45. Les cours étaient sur le diagnostic sécuritaire : ça consiste à faire le diagnostic de la sécurité des biens et des personnes au sein de l'entreprise, tout ce qui concerne les lois sur des choses comme les défibrillateurs, les masques, la responsabilité civile et pénale, etc. La formation se finissait à 16 heures mais j'ai demandé à partir quinze minutes plus tôt, parce que j'avais entraînement. Comme c'était exceptionnel, et comme les formateurs connaissent un peu l'évènement du week-end, ils m'ont laissé partir sans problème. Je n'ai même pas besoin de leur parler du match à vrai dire, c'est eux qui viennent m'en parler. On en discute quasiment tous les jours avec mes trois collègues de formation. Ce sont des anciens sportifs aussi : il y en a un qui a fait du foot au niveau amateur, et l'autre, il a plutôt fait du basket. Ils sont contents pour moi, parce que c'est un beau match à jouer et une belle fête à vivre, donc ils m'encouragent, ça me donne de la force. Ils me disent de profiter, de vivre le truc à fond, de me faire plaisir, de pas calculer, qu'on a rien à perdre et tout à gagner : si on gagne contre le PSG, c'est énorme, mais si on perd, c'est normal.On a fait une bonne séance ; très bonne séance même. Un peu plus longue que celle de mardi, puisqu'on a travaillé un certain nombre de choses qu'on veut mettre en place. Pour l'instant, on ne gamberge pas encore. On sait qu'il faudra bien défendre pour pas se prendre un tarif, mais on n'a pas de pression : nous, on veut juste profiter du moment, jouer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com