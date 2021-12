Gary Marigard, J-1 avant d'affronter le PSG : "On a travaillé sur les derniers réglages"

"Hier, pas de formation, donc journée tranquille : réveil comme d'habitude puis même routine, avec l'école pour les enfants et le stage au District des Flandres. Je suis rentré vers 11h10 pour récupérer les enfants à l'école et déjeuner à la maison avec eux. Des potes sont aussi passés pour récupérer des places qu'ils avaient commandés. Dans l'après-midi, j'ai déposé mes enfants à l'école, et puis je me suis reposé un petit peu. À 15h15, j'avais rendez-vous pour prendre la navette que le club a mis à notre disposition pour rejoindre Feignies, un Scenic sept places. On est six et on se donne rendez-vous sur le trajet, d'abord à Lesquin, puis à Valenciennes et on arrive à Feignies, vers 17 heures. Il y a une sacrée ambiance dans la navette, on rigole bien. On ne blague pas forcément sur le match, mais on parle de tout pour décompresser : il y a surtout un petit jeune de la navette, il va se reconnaître, qui amuse bien la galerie avec des vidéos sympatoches qu'il nous montrePendant l'entraînement, on a revu notre plan de jeu, puis je suis rentré chez moi. Les enfants étaient en vacances, donc ils ont eu le droit de se coucher un peu plus tard : on a regardé, comme ils aiment bien, et à la première pub de la soirée, ils ont été au dodo.

