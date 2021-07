Gari Grèu : "Jacques-Henri Eyraud, c'est Marlène Schiappa en président de foot"

Membre du groupe de reggae Massilia Sound System, Gari Grèu supporte à sa façon l'Olympique de Marseille. Le musicien revient sur son amour pour le club et évoque avec ambition la saison à venir, après une cuvée 2020-2021 à oublier.

Le meilleur reste le retour à Marseille après la victoire en C1. Je me souviens que le chauffeur du train avait bloqué le klaxon depuis Strasbourg. On est arrivé par le Nord de la ville et tout le monde avait mis le drapeau à la fenêtre. On avait l'impression d'avoir conquis la Lune. On s'est aussi éclaté les deux dernières années de Division 2. Le stade devenait un bistrot, on adorait se retrouver là-bas. C'était extraordinaire, notamment d'un point de vue humain.Cette saison était nulle ! Ces deux dernières années sont les plus nazes que j'ai vu à l'OM. On s'est bien fait chier quand même, surtout en Ligue des Champions. On n'était clairement pas au niveau. Au foot, quand tu n'es pas au niveau, tu perds. Cette histoire de course à la Ligue des Champions, c'est sympa, ils la font pour avoir la prime mais la réalité est complètement différente. On est beaucoup plus à l'aise en C3, regarde le parcours de 2018. On s'est ridiculisé en C1.Longoria a l'air d'être l'homme de la situation, c'est positif. Eyraud n'avait pas la même expertise que lui, il voulait amener une nouvelle manière de faire. Quand tu es président de l'OM, c'est un poste à responsabilités. Mais le Jacques-Henri, il n'était en phase avec personne. Il me fait penser aux ministres d'Emmanuel Macron. Jacques-Henri Eyraud, c'est Marlène Schiappa en président de foot, avec une vision 2.0 de la gestion d'un club. C'est comme LREM, il s'est vautré en beauté. A Marseille, tu as besoin de charisme et d'être accepté par le peuple mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com