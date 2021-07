Gareth Southgate est-il l'homme de la situation pour l'Angleterre ?

Malgré la défaite en finale de l'Euro face à l'Italie, Gareth Southgate devrait poursuivre sa mission à la tête de la sélection anglaise. Mais au-delà des bons résultats sur le papier, le sélectionneur anglais a-t-il vraiment ce qu'il faut pour que les Three Lions gagnent un titre ? Il est permis d'en douter.

La malédiction des tirs au but a bon dos

Marcus Rashford a l'air calme et déterminé, un petit pas de côté, une course d'élan à la Neymar, puis un petit plat du pied droit. La caméra de côté montre au ralenti un bel équilibre et un geste maîtrisé. À quelques millimètres près, car le ballon du Mancunien, rompu à l'exercice des penaltys, finit sa course sur le poteau droit de Donnarumma, qui avait été pris à contre-pied. À cet instant précis, dimanche soir à Wembley, le sélectionneur anglais Gareth Southgate peut deviner qu'il a foiré son, comme il a lui-même qualifié ses choix pour la séance des tirs au but. Une défaite trois à deux, avec trois frappes ratées par trois entrants, symbole du coaching désastreux d'un entraîneur qui a pourtant fait un si gros travail depuis quatre ans et demi à la tête desPetit rappel. À l'hiver 2016, quelques mois après un Euro décevant pour l'Angleterre (sortie de route contre l'Islande), la Fédération anglaise parachute Gareth Porte-Sud à la tête de sa sélection A. Un modeste sélectionneur de l'équipe espoirs, pour jouer les pompiers après la mise à l'écart de l'éphémère Sam Allardyce. En près de cinq ans, l'ancien défenseur de Middlesbrough a finalement fait mieux que la plupart de ses prédécesseurs : redonner de la cohérence et de l'ambition à une équipe anglaise demi-finaliste au Mondial 2018 et donc finaliste à l'Euro 2020. Un bilan flatteur qui justifie son totem d'immunité actuel outre-Manche : la FA souhaite le prolonger, quand aucun titre majeur de la presse anglaise ne l'a épinglé pour ses choix tactiques ou de coaching sur les derniers matchs de l'Euro.Mais à y regarder de plus près, l'échec desface à l'Italie n'est pas qu'une simple histoire de " malédiction des tirs au but " comme tente de s'en convaincre lece lundi. Face à la, l'Angleterre a rapidement crucifié Donnarumma, avant de donner l'impression, durant la majeure partie du premier acte, de maîtriser son sujet et par là même toutes les velléités offensives italiennes. Quarante minutes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com