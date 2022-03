Gareth Bale ne meurt jamais

Auteur d'un doublé face à l'Autriche ce jeudi soir (2-1), Gareth Bale a été le principal artisan de la qualification galloise pour la finale des barrages au Mondial 2022. Une prestation complète et la preuve, s'il en fallait une, que l'attaquant est peut-être fini pour le Real Madrid, mais pas pour le football.

Deux coups de patte du gauche

La revanche du golfeur nonchalant

Il aura suffi de 90 minutes et deux actions, qualifiées depar la BBC, pour voir Gareth Bale se remettre en selle. Devant l'Autriche et les 33 000 spectateurs du Cardiff City Stadium, le capitaine gallois a en effet, et une nouvelle fois, endossé son costume de sauveur et de leader afin d'amener les siens à la victoire. Un doublé probant et une qualification à la clé, que l'enfant de Glamorgan a siglé de sa patte caractéristique.Le début de son récital, Bale l'a décoré d'un coup franc. Exercice préféré de l'un des meilleurs artificiers de sa génération, ce coup franc a été suffisamment bien fouetté pour atterrir sous la barre de Heinz Lindner (1-0, 25). La suite, c'est une autre figure de style, cette fois venue d'une récupération dans la surface de réparation adverse et d'un missile croisé dans la lucarne gauche du portier autrichien (2-0, 51). Du classique. Aux statistiques, Gareth a dès lors ajouté le fond, fort d'une activité intense sur le front de l'attaque des Dragons, brassard de capitaine au bras et 101cape dans la besace.Car c'est justement là que se situe la force du joueur de 32 ans. Dans sa capacité à se transcender sous la tunique rouge, malgré les tumultes causés par sa situation en club. Mis au ban du Real Madrid depuis la seconde ère Zidane, Gareth Bale n'a effectivement jamais semblé aussi épanoui que lorsqu'il se trouvait loin de la Maison Blanche. Affûté, là où de nombreux indésirables se laissent aller, l'intéressé déçoit rarement lorsqu'il dispose d'un temps de jeu adéquat. En témoigne son prêt réussi à Tottenham la saison dernière (16 buts en 34 apparitions). Affaibli par 270 pauvres minutes disputées en cette campagne 2021-2022 (réparties sur cinq matchs, dont aucun n'a été disputé dans son intégralité), difficile donc pour lui de rappeler sa valeur. Cette même valeur oubliée depuis près de deux ans.En sélection, ce rendement n'en est alors que plus remarqué. Décisif sur les cinq dernières sorties du Pays de Galles (5 réalisations, une passe décisive), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com