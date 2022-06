Gareth Bale : donjon madrilène et dragons gallois

Dans l'anonymat le plus complet ou presque, Gareth Bale vient de quitter le Real Madrid, neuf ans après son arrivée. Dans la capitale espagnole, le Gallois n'aura jamais laissé indifférent, alternant les performances de haute volée à ses débuts avec un manque d'implication flagrant ces dernières années. Logique finalement pour l'ancien de Tottenham qui, après avoir marqué l'histoire du Real, semble déterminer à placer son pays de Galles sur la carte du football en l'envoyant au prochain Mondial ce dimanche.

Neuf années résumées par un communiqué d'une petite vingtaine de lignes assortie d'une vidéo n'excédant pas la minute trente et retraçant ses plus grands moments. Voilà comment le Real Madrid a salué le départ de Gareth Bale cette semaine.

GRACIAS, @GARETHBALE11 . pic.twitter.com/O042yAtwL3

La BBC sur les ondes

— Real Madrid C.F. ?? (@realmadridfra) June 1, 2022Débarqué en grandes pompes en 2013, le Gallois, en fin de contrat avec les, repart d'Espagne dans l'indifférence la plus totale. Bien loin de l'hommage qu'il aurait mérité mais sans doute aussi parce qu'il a depuis quelques temps placé au-dessus des intérêts du Real ceux de sa terre natale.Lorsqu'il atterrit dans la capitale espagnole le 1septembre 2013, après de longues semaines de négociations, Gareth Bale ne perd pas de temps pour se mettre les supporters du Real dans la poche :. En plus de ces quelques mots balancés lors de sa signature, le Gallois fait parler son talent sur les pelouses d'Espagne et d'Europe avec ses deux compères de la BBC : Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Alors que le Portugais squatte les tribunes, Bale laisse sa première trace dans l'histoire du Real en finale de Coupe du Roi, seulement huit mois après son arrivée. Sur une action restée dans toutes les têtes, et qui doit encore hanter les nuits de Marc Bartra, l'ailier madrilène dépose le défenseur du Barça, après avoir pourtant été visité la zone technique des Catalans, permettant aux siens d'égaliser à quelques minutes du terme (un pion d'Ángel Di…