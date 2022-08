Ganso à Amiens : un partenaire particulier

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. L'épisode 51 est consacré à l'arrivé de Ganso à Amiens. À l'été 2018, le meneur de jeu pose ses valises en Picardie dans un club pas habitué à voir un joueur de ce calibre débarquer. Si le Brésilien s'accommode de la tranquillité picarde et ne cherche pas à attirer la lumière sur lui, il en oublie de briller sur le terrain.

Le 13 août 2017, pour le premier match de Neymar sous les couleurs parisiennes, les journalistes brésiliens envahissent Guingamp, bourgade des Côtes-d'Armor. Un an plus tard, ils prennent leurs caméras et leurs blocs-notes pour se ruer en Picardie., raconte John Williams, directeur sportif du club amiénois. La cause : Ganso, qui s'engage à Amiens. Ce n'est pourtant pas une destination prévue pour le meneur de jeu, qui brille aux côtés du Ney à Santos . Pour le joueur promis à un grand avenir, le saut vers l'Europe ne se passe pas bien. Débarqué à Séville à l'été 2016, il se contente de regarder ses partenaires : seize matchs toutes compétitions confondues la première saison, onze celle d'après...