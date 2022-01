Gambie : Ebrima Darboe, itinéraire d'un enfant rescapé

Face au Cameroun, ce samedi à 17 heures, la Gambie s'apprête à faire un nouveau pas de géant, en disputant son premier quart de finale dans une CAN. Les Scorpions pourront compter sur son régulateur Ebrima Darboe, milieu de terrain talentueux, au passé tourmenté.

Cameroun Gambie 29/01/2022 à 17h Coupe d'Afrique des nations Diffusion sur

"Il fallait absolument que l'un d'entre nous quitte le pays pour s'en sortir, c'était primordial. Dès lors, j'ai décidé de partir."

Adolescence, Libye et ballon

En débarquant en terres camerounaises début janvier, la Gambie avait déjà réalisé l'exploit. Celui de participer à sa première Coupe d'Afrique des nations. Pas vraiment attendue et rarement évoquée, la sélection de Tom Saintfiet se targuait malgré tout de disposer de quelques têtes connues, à l'image d'Omar Colley, Saidy Janko, Musa Barrow ou Assan Ceesay. Et au milieu de ce contingent, une jeune pousse : Ebrima Darboe. À 20 ans, le pensionnaire de la Roma peut en effet savourer cette surprenante et honorable tournée internationale. Lui pour qui rien n'aura jamais été simple.L'histoire d'Ebrima Darboe rassemble en elle le vécu de plusieurs milliers de gamins africains. Bercé par le football, celui qui cite Toni Kroos en modèle pour son calme et sa simplicité commence son parcours dans les rues de Bakoteh, son village natal.