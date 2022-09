Gambardella, kebab et dépression : Bakambu et son "premier poto" racontent tout

Quand la célébrité s'est installée, que la carrière est en place et que tout a l'air de rouler, que reste-t-il des vieilles amitiés ? Comment les gérer quand le pote en question n'a pas hérité du même sort ? C'est tout l'objet de Premier Poto, le nouveau programme produit par So Foot dans lequel un joueur professionnel et l'un de ses très bons amis répondront à nos questions sur leur vie, leur trajectoire, leurs souvenirs... Et pour s'amuser un peu, on leur a même concocté un petit jeu qui s'appelle Les Z'amis. Pour ce premier épisode, Cédric Bakambu, transféré de l'OM à l'Olympiakos, et Quentin Pereira, meneur de jeu flamboyant du CA Vitry, se sont prêtés à l'exercice.

Premier Poto - Épisode 1 - Cédric Bakambu et Quentin Pereira

Invités : Cédric Bakambu, Quentin Pereira

D'un côté, Cédric Bakambu, l'attaquant international congolais de l'Olympiakos, passé par l'OM, Sochaux, Villarreal et la Chine. De l'autre, Quentin Pereira. Ils sont potes, très bons potes même depuis leurs années au centre de formation sochalien. Si leurs carrières ont pris des tournants différents, les deux amis se sont récemment retrouvés au cœur d'un projet ambitieux au CA Vitry.Entre Gambardella, kebab,, matchs de five enflammés, dépression, carrière de rappeur et accession au monde professionnel, ils racontent leur relation, leurs souvenirs, les anecdotes et leurs parcours parallèles dans, le nouveau programme de SO FOOT qui vous fait découvrir les joueurs sous un autre jour.En fin de vidéo, Bakambu et Pereira se prêtent également au jeu des: une épreuve terrible qui permet de voir si Quentin connaît aussi bien Cédric qu'il le prétend... Non, ce programme n'a pas été inspiré par