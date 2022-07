Galtier, un vrai minot au PSG

Ce n'est pas Zinédine Zidane, mais c'est toutefois bien un Marseillais qui va prendre en main le destin du PSG la saison prochaine. À 55 ans, Christophe Galtier débarque dans la capitale pour changer de dimension... et de camp. Formé à l'OM, dont il a porté le maillot pendant quatre ans en pro, avant d'y commencer sa carrière d'entraîneur, le minot des Cailloles franchit le Rubicon.

"Marseille, c'est évidemment une partie importante dans ma vie familiale et sociale. J'aime vivre à Marseille, dans mon village à Cassis, aller au Vélodrome." Christope Galtier

La Galette des Cailloles

Une salle, deux ambiances. Quand le nom de Zinédine Zidane a commencé à être associé au PSG, Marseille s'est enflammé. L'arrivée de Zizou chez l'ennemi était sur toutes les lèvres, du Vieux-Port à la Castellane. Et puis les jours ont passé, la rumeur s'est tassée, et on a pu fêter en paix les 50 ans de Yazid, le mythe marseillais , après que Nasser al-Khelaïfi, le boss du PSG, a prétendu qu'il n'avait pas été approché. Mais le président parisien confirmait au passage sa volonté d'engager Christophe Galtier, autre Marseillais qui a lui joué à l'OM, et même entraîné en tant qu'adjoint., clarifiait l'intéressait lors de sa présentation au Parc des Princes ce mardi.Et pourtant, personne ne s'en émeut dans la cité phocéenne., expliquait Smaïn, membre des MTP de 30 ans, au plus fort des rumeurs concernant Zidane. Avant d'ajouter :Le Twittos Emboucaneur préférait, lui, comparer la Galette à Laurent Blanc, plutôt qu'à Zizou :Globalement, tous les supporters marseillais s'accordent sur ce point : la trahison de Galtier n'est en rien comparable à celle qu'aurait été la signature de Zidane au PSG. Et ce, même si le nouvel entraîneur parisien est lui un pur produit de l'OM et de la cité phocéenne.Cousin de Jean-Charles De Bono, membre de