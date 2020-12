Gaëtane Thiney : "Le champagne de l'Aube ressemble un peu au foot féminin"

À l'instar de certains de ses homologues masculins, Gaëtane Thiney a mis un pied dans le monde de la vigne en créant la marque de champagne Dix'It Thiney. Un clin d'oeil au département de l'Aube et une manière pour l'infatigable capitaine du Paris FC (35 ans) de rendre hommage au potentiel caché de sa terre natale.

La ruralité c'est très important, ça transmet des valeurs qui comptent énormément au quotidien.

J'étais dans ma maison de campagne de Précy-Saint-Martin, dans l'Aube. Après avoir passé mon début de confinement à tondre la pelouse, nourrir les poules, apprendre l'anglais et lasurer la grange, je me suis levée un matin et je me suis dit que le moment était venu de concrétiser ce projet que j'avais en tête depuis longtemps : lancer une marque de champagne.Il y a plusieurs manières de produire du champagne. On peut le faire soit comme récoltant-manipulant (), soit comme négociant, en allant chercher son raisin ailleurs, comme le font plein de maisons de luxe. A côté, on a les marques auxiliaires qui apposent une étiquette sur un champagne déjà produit par quelqu'un. Ça peut provenir d'une coopérative, donc on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, soit raconter une histoire. C'est ce que j'ai choisi, à travers trois engagements.Je travaille avec des producteurs qui sont derrière chaque étape du processus de production, depuis l'implantation de la vigne jusqu'à la vinification du champagne. Ensuite, le produit provient exclusivement de la Côte des Bar. Et enfin, la garantie d'avoir un champagne excellent, sélectionné