Gaëtan Laura (Paris FC), j'aurais tant à apprendre de toi

Révélation du début de saison du Paris FC, Gaëtan Laura a surtout enfin mis un pied dans le monde professionnel après plusieurs années de doutes et de galères. Une chance que ne veut pas laisser passer celui qui a traîné comme un boulet ses erreurs de jeunesse, à Argentan puis Lorient. Portrait d'un trublion discret et attachant.

"J'allais le chercher chez lui pour l'entraînement et les matchs, j'ai dû

Ce mercredi 8 juillet 2020, l'immense domaine de Bois-Guy habituellement prisé des golfeurs est le théâtre d'un tournoi de pétanque mettant aux prises l'effectif du Paris FC à son staff lors d'un stage en Ille-et-Vilaine. Avant de savoir si les Parisiens pourront viser la montée en Ligue 1, les deux meilleures triplettes de la compétition doivent se départager. Contre toute attente, ce n'est pas l'équipe de René Girard, son fils Nicolas et Gérard Bernardet qui remporte la coupe et le panier garni. Mais celle du portier Anthony Maisonnial, du kiné Jean-Pierre Maarek et de la recrue Gaëtan Laura, pas étonné pour un sou par cette victoire contre les Sudistes :Deux mois plus tard, l'ancien attaquant de Quevilly a marqué lors de ses deux premiers matchs de Ligue 2, s'est fait flasher cinq fois à 35 km/h ou plus et s'est imposé dans le onze du PFC à vitesse grand V. Les sollicitations médiatiques ont alors fleuri, mais le jeune Normand repousse poliment toute demande d'interview, préférant parler sur le terrain., explique Anouar, collaborateur de son agent Paul Schianchi.Pourtant, entre une réputation de vilain petit canard à la suite d'une sortie de route à Lorient, des difficultés à se fondre dans le moule du football de haut niveau et des coups de foudre pour certains entraîneurs, le buteur de 25 ans aurait déjà beaucoup de choses à raconter.