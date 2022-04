Gaël Kakuta, meneur de fond

Un premier amour ne s'oublie jamais. Gaël Kakuta et Lens, c'est l'histoire d'une étreinte fusionnelle, stoppée nette par un départ précoce pour Chelsea, alors que le cœur de l'adolescent battait encore pour son club formateur. Bollaert n'avait pas encore consumé cette relation qu'il lui faudrait attendre treize années pour le voir franchir à nouveau le pas de sa porte et raviver la flamme auprès de ceux l'ayant longtemps considéré comme hors norme. Au moment de s'avancer vers un bouillant derby du Nord, le temps était venu de se poser et d'ouvrir le livre Sang et Or de l'électron libre artésien. Attention, ça chamboule.

"Sur un terrain, Gaël voit des choses que personne ne voit. Il sent les espaces comme s'il était au-dessus du stade et qu'il avait la capacité de modéliser le terrain en 2D avant de trouver le bon espace au bon moment." Luka Elsner

Du jeune garçon parti du coin dix étés plus tôt, elle a avant tout gardé une image : celle de son visage adolescent, soudainement griffé par la mélancolie. Comme certains employés de l'époque, elle a aussi rangé au chaud le souvenir de ses exploits, lui qui, lorsqu'il enfilait un short et des crampons, était capable de réussir des choses auxquelles les autres ados de son âge n'osaient même pas rêver. Enfin, elle n'a pas non plus oublié les heures passées à imaginer, en compagnie des autres, une réalité parallèle où le prodige n'aurait jamais quitté le nid.Puis, au cours du mois de juin 2017, alors que les cartons se font et se défont dans les entrailles du RC Lens, Martine Mauriaucourt, employée historique de l'institution artésienne depuis le début des années 2000, s'approche d'Arnaud Pouille, fraîchement promu directeur général de la boutique nordiste après avoir d'abord occupé durant quelques semaines les fonctions de directeur financier. Ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com