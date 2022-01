Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron, Alexis Pinturault… Qui sont les Français à suivre aux JO de Pékin?

Tour d’horizon des meilleures chances de médaille des athlètes français. crédit photo : Capture d’écran Instagram @equipefra

Les Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront du 4 au 20 février 2022 à Pékin. L’équipe de France fera-t-elle mieux qu’il y a 4 ans à Pyeongchang où elle s’était classée 9e avec 15 médailles (5 en or, 4 en argent et 6 en bronze) ? Alexis Pinturault, Perrine Laffont, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron… Tour d’horizon des meilleures chances de médaille.

Ski: Alexis Pinturault, Tessa Worley et Perrine Laffont dans les starting-blocks

En ski la France possède le plus de chances de médaille, à commencer par Alexis Pinturault. Vainqueur de la Coupe du monde la saison passée, le skieur de Courchevel a également remporté trois médailles olympiques: le bronze en slalom géant à Sotchi 2014 et à Pyeongchang 2018 et l’argent en combiné en République de Corée. Ne manque qu’un seul métal: l’or.

Côté femmes, la meilleure chance de médaille en ski alpin demeure Tessa Worley. Avec 32 podiums en Coupe du monde et cinq médailles mondiales dont trois en or, la Française rêve d’ajouter une médaille olympique à son palmarès.

À seulement 23 ans, Perrine Laffont s’apprête à disputer sa troisième olympiade. La jeune Ariégeoise, qui avait remporté l’or en ski de bosses à PyeongChang, rêve de conserver son titre. Double championne du monde de bosses parallèles, championne du monde de bosses en titre, elle est l’une des grandes favorites de la compétition.

En skicross, Bastien Midol et Terence Tchiknavorian ont déjà gagné en Coupe du monde cet hiver. On suivra également Tess Ledeux, championne du monde de slopestyle en 2017 et de big air en 2019. La spécialiste du ski acrobatique pourrait créer la surprise, d’autant que le ski big air sera présent pour la première fois aux Jeux Olympiques cette année.

Biathlon: qui pour succéder à Martin Fourcade?

Malgré l’absence du quintuple médaillé olympique Martin Fourcade, qui a pris sa retraite en 2020, la France espère une moisson de médailles à Pékin. En 2018, la discipline avait rapporté un tiers des breloques. Chez les hommes, on suivra les performances de Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin et Simon Desthieux. Côté femmes , Anaïs Bescond, triple médaillée olympique de PyeongChang (deux de bronze en poursuite et relais et l’or en relais mixte), espère briller de nouveau à Pékin. Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet pourraient également réaliser de belles performances.

Patinage artistique: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en lice pour un titre olympique

En danse sur glace, les regards seront rivés sur le duo Papadakis/Cizeron. Les quadruples champions du monde, quintuples champions d’Europe et septuples champions de France avaient obtenu la seconde place à PyeongChang. Offriront-ils à la France sa première médaille d’or dans la discipline depuis le duo Marina Anissina-Gwendal Peizerat en 2002?

Les espoirs des Jeux paralympiques

Les Jeux paralympiques auront lieu du 4 au 13 mars. Il y a 4 ans, la France avait remporté 20 médailles, dont 7 en or. Parmi les favoris de l’équipe de France, figure notamment Marie Bochet et ses huit titres en ski alpin. En ski nordique, les espoirs porteront sur le triple champion Benjamin Davet, ainsi que sur Anthony Chalençon, accompagné de ses deux guides Brice Ottonello et Alexandre Pouye. En snowboard, on suivra le parcours de Cécile Hernandez, vainqueur de la Coupe du monde 2021 et de Maxime Montaggioni, champion du monde 2019 de snowboardcross.

