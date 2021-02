Gábor Kubatov : "Une Superligue s'apparenterait à un cartel"

La Superligue, ou comment brûler les ailes des clubs perpétuellement à la lutte pour une qualification européenne, synonyme de reconnaissance et de tremplin financier. Ferencváros disposait cette saison du plus petit budget de la Ligue des champions. Dans le groupe du Barça, de la Juve et du Dynamo Kiev, les Hongrois ont participé pour la deuxième fois de leur histoire à la phase de poules de la compétition. La Covid-19 avait déjà réduit l'intensité du coup de projecteur sur ce genre d'équipe, mais la création d'une Superligue le grillerait définitivement. Gábor Kubatov, président du club de Budapest, est déterminé à ne pas laisser la chimère gagner la guerre. Entretien.

"Souvent, les clubs dominants utilisent le sujet de la Superligue pour renforcer leur position et augmenter leurs profits."

Si une telle ligue devait être créée, nous pensons qu'elle s'apparenterait à un cartel, car les multinationales et les clubs qui dominent ce marché se réunissent et définissent l'avenir de ce secteur. Ce faisant, ils porteraient atteinte aux intérêts des autres acteurs du marché et des fédérations internationales. Dans l'état actuel des choses, nous pensons que ce serait une mesure difficilement acceptable. Bien sûr, sans connaître les détails exacts, il est difficile de prendre position.Le thème de la Superligue est à l'ordre du jour depuis dix ans. Souvent, les clubs dominants utilisent ce sujet pour renforcer leur position et augmenter leurs profits. En 2024, l'accord sur le calendrier international du football expire et la réforme de la Ligue des champions est à l'ordre du jour. Le moment choisi n'est pas une coïncidence, et il n'est pas surprenant que ce sujet soit récurrent. Peut-être n'y aura-t-il pas encore de Superligue, mais la réforme de la Ligue des champions, l'accord sur le calendrier et les droits télé sont tous très importants.La Superligue serait une ligue fermée, de sorte que des équipes comme Ferencváros n'auraient aucune chance d'y participer par le biais d'une qualification.