Frimpong, le remède du Bayer

Opposé à l'Atlético ce mercredi soir, le Bayer Leverkusen joue une partie de sa saison. Pour cela, la bande à Xabi Alonso pourra compter sur son meilleur buteur : Jeremie Frimpong. Pourtant, l'éclaircie schwarz-rot n'est pas attaquant, mais bien latéral. Une anomalie bienvenue, pour un garçon rêvant de Coupe du monde avec les Pays-Bas.

Facilité tactique, voyages et PS3

Merci City

Patrik Schick, Moussa Diaby, Sardar Azmoun ou Callum Hudson-Odoi. Autant de noms que de qualités devant le but pour le Bayer Leverkusen. Pourtant, l'artificier numéro un du B04 s'appelle Jeremie Frimpong, latéral de formation. Auteur de cinq buts depuis l'entame de la saison (tous inscrits en championnat), le Néerlandais de 21 ans constitue la seule satisfaction d'une équipe engluée dans les bas-fonds de la Bundesliga (15et premier non-relégable) et dont l'embellie serait aujourd'hui une place en huitièmes de finale de C1.Car ce qui pouvait s'apparenter à une dynamique éphémère de début de campagne tend doucement vers une réalité tenace en cette fin octobre. Le latéral a su faire fructifier la pleine confiance octroyée par Gerardo Seoane, le coach dulicencié en début de mois :(son surnom, NDLR)En chiffres : des moyennes de match s'élevant à 57 ballons touchés dans la moitié de terrain adverse ou à trois occasions créées lors de chaque sortie. En pratique : des doublés face à Mayence et Schalke 04, ou deux passes décisives venues renverser l'Atlético, justement, à l'aller.Pour mieux comprendre cette efficacité devant le but, il faut remonter aux origines de l'appétence offensive de "Jerry". Et à son enfance outre-Manche. Né à Amsterdam de parents ghanéens, Jeremie débarque à Clayton, dans la banlieue de Manchester, à 7 ans. En Angleterre, le frêle bonhomme tape ses premiers ballons et suit les conseils de son grand frère, Jeffrey., confiait l'aîné à The Athletic.

