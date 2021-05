Freiné à Lens, Monaco composte son billet pour la C1

Son inefficacité à Bollaert-Delelis a privé l'AS Monaco d'un succès mérité mais pas de la troisième place, synonyme de qualification en Ligue des champions. Ce résultat nul et vierge (0-0) fait davantage de mal au RC Lens, trop timide et dépossédé du dernier billet européen par Rennes.

Lens 0-0 Monaco

Ben Yedder, symbole de l'impuissance

Pas de but, mais un perdant et un vainqueur à Bollaert-Delelis. Le perdant : le RC Lens, contraint par le succès rennais contre Nîmes de s'imposer pour voir la Ligue Europa Conférence. Le gagnant : l'AS Monaco, contraint d'attendre plusieurs minutes après le coup de sifflet final pour se féliciter du revers lyonnais, et composter son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mérité, au fond, tant les joueurs de la Principauté ont dominé les débats dans l'Artois.Un but refusé, deux duels perdus, un ballon sauvé sur la ligne, une parade de Leca, le tout en l'espace de vingt minutes : c'est peu dire que les Monégasques ont mieux abordé la partie qu'à l'aller (0-3), où les Lensois les avaient douchés dès la 35seconde à Louis-II. Maîtres du ballon d'entrée, les hommes de Niko Kova? pensent d'ailleurs rapidement concrétiser leur domination initiale. Mais Badiashile est signalé hors-jeu sur ce coup franc de Golovin, auteur ensuite d'un tir puissant de peu à côté (11). Annonciateur de l'incapacité monégasque à régler la mire en première période. À l'image de Ben Yedder, incapable de cadrer son piqué face à Leca (13) puis sa reprise du plat du pied sur ce caviar de Volland (20).Secondé entre-temps par Medina sur ce tir croisé de Gelson (16), le portier lensois tient également bon sur cette frappe en angle fermé du Portugais (19). Puis lorsque Volland assène un pointard qui prend le chemin de sa lucarne (30). Moment choisi par les Sang et Or pour enfin sortir un peu