Frédéric Thiriez : "On apprend de ses erreurs"

On l'avait quitté en 2016, démissionnaire de son poste de président de la LFP après quatorze ans à siéger sur le trône du football professionnel français. Quatre ans plus tard, à l'aube de la nouvelle année, revoilà Frédéric Thiriez, cette fois dans la peau d'un candidat au poste de président de la Fédération française de football. L'avocat de 68 ans présente son projet, basé sur le foot amateur, mais revient aussi sur quelques vieux dossiers (l'affaire Luzenac, son rapport aux supporters), tout en évoquant ses premiers souvenirs de ballon rond et de main courante. Entretien.

"Deux millions de licenciés, c'est indigne de notre pays."

Le déclic, c'est le jour où l'on a arrêté les championnats nationaux en France. J'étais très étonné que l'on prenne une décision aussi précipitée alors que tous nos voisins européens continuaient. En France, on a un peu tendance à croire que l'on a raison contre tout le monde. Ce n'est pas du tout ma philosophie, il faut que la France ose regarder ce qui se fait ailleurs. Je me suis donc dit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans nos instances, que ce soit à la Ligue ou à la Fédération. Il fallait que je me réinvestisse.Mon bilan, je l'ai dressé quand j'ai quitté la Ligue, il y a du positif et du négatif. Mais ce n'est pas le passé qui m'intéresse, c'est l'avenir. Nous n'avons jamais connu une crise pareille et c'est l'avenir du foot en France qui me concerne. On parle beaucoup du foot professionnel, à juste titre, et j'espère que l'équipe de Vincent Labrune va réussir à s'en sortir. Mais on parle beaucoup moins du foot amateur, c'est ce qui me préoccupe. Dans le foot, c'est la masse qui fait l'élite. Aujourd'hui, il y a une baisse des licenciés qui atteint parfois 20% dans certains clubs et donc une baisse des recettes. Il y a également une chute des sponsors avec la crise économique, ils ne veulent plus mettre d'argent dans des clubs amateurs, même réputés. On peut aussi parler Lire la suite de l'article sur SoFoot.com