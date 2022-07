Frédéric Déhu à l'OM : traître ou ne pas être

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce quinzième chapitre, zoom sur une époque où la rivalité entre le PSG et l'OM interdisait formellement de passer d'un camp à l'autre. Une règle transgressée à l'été 2004 par Frédéric Déhu, ce qui aura valu au capitaine rouge et bleu de devenir un paria auprès de ses propres supporters avant même la fin de son aventure dans la capitale.

Paris je t'aime, moi non plus

De la joie, de l'euphorie, de l'extase ou tout simplement du soulagement... Voilà en général le genre d'émotions que procure le fait de soulever un trophée. Pour Frédéric Déhu en ce soir de mai 2004, rien de tout ça. Le capitaine du PSG fond en larmes au moment de brandir la Coupe de France remportée par les Rouge et Bleu, vainqueurs de Châteauroux sur la plus petite des marges sur un but de Pedro Miguel Pauleta. En fin de contrat et sur le point de s'engager avec l'ennemi juré de l'OM, le défenseur central est sifflé par les siens tout au long de la soirée. Jusqu'à craquer au bout d'une soirée qui reste encore gravée dans de nombreuses mémoires., fustigeait ces dernières années Vahid Halilhodžić auprès de, lui reprochant d'avoir rapidement tendu le trophée à Danijel Ljuboja pour s'éviter les huées. Drôle d'épilogue pour l'un des exercices alors les plus réussis depuis bien longtemps pour les Parisiens (vainqueurs de la Coupe de France et deuxièmes de Ligue 1).Quatre ans plus tôt, c'est pourtant avec beaucoup d'ambitions que le natif de Seine-et-Marne débarquait à Paris, malgré un passage mitigé au Barça., confiait-il en 2014 dans une interview à. De retour en Ligue 1, Déhu s'impose comme un cadre du vestiaire parisien, devient capitaine après le départ de Mauricio Pochettino et change de poste pour se muer en défenseur central. Jusqu'à la cassure.À 31 ans, alors que la fin de son contrat approche, les propositions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com