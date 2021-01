Frédéric Brillant : "À Washington, j'ai parfois l'impression de vivre dans un film"

L'invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump a provoqué la stupeur mercredi, alors que le Congrès américain était réuni pour valider la victoire de Joe Biden. Défenseur du D.C. United, le Français Frédéric Brillant a vécu cette journée agitée de près. Il témoigne.

"C'est assez impressionnant, il y a des gens armés, qui ne sont pas forcément très intelligents, donc tout peut arriver"

Ça a été mouvementé mais pour nous, comme on est un peu à l'écart, ça a été. On vit à Arlington, une petite ville juste à côté de D.C., à dix minutes du centre-ville. J'ai reçu beaucoup de messages de la famille et des amis en France, ils étaient inquiets pour nous mais ça s'est relativement bien passé, nous sommes restés à l'écart.C'est incroyable, c'est une situation inimaginable. Il y avait pas mal de directs sur l'événement donc on n'a pas pu le louper. L'année 2020 n'a pas été très belle pour tout le monde avec ce covid mais de là à réagir comme ça après les élections, c'est triste. Surtout que ça passe enà la télévision, donc les enfants se posent aussi des questions. Ils s'en sont quand même pris à un monument historique de D.C., c'est très grave. J'étais à la fois dégoûté et choqué. Voir que les gens peuvent réagir et agir de cette façon, c'est malheureux.J'ai deux filles qui ont 4 et 5 ans. On aurait préféré ne pas leur dire mais malheureusement, on regardait la télévision hier avec ma femme et les enfants sont venus quelques moments. Donc on essaye d'expliquer au mieux, dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément contents de ce qui se passe autour des élections et qu'ils sont venus en ville pour manifester. On essaye d'adoucir un peu les choses, faire en sorte de ne pas trop rentrer dans les détails