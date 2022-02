Frédéric Antonetti, mon sorcier bien-aimé

À l'entendre, Frédéric Antonetti ne serait pas apprécié. L'entraîneur du FC Metz a donné une conférence de presse animée, vendredi soir après le 0-0 contre Lille, match au cours duquel il a reçu un carton rouge pour s'être chauffé avec Sylvain Armand. Avec le Corse, la forme n'y est pas tout le temps. Mais contrairement à ce qu'il a pu dire au stade Pierre Mauroy, il n'est pas le mal-aimé décrit par Claude François. Mieux que ça : on peut dire qu'Antonetti est apprécié et, à quelques coups de sang près, qu'il fait du bien à la Ligue 1.

Et alors, mais qu'est-ce que ça te fait ?

Les volcans en activité sur le territoire français se comptent sur les doigts d'une main. En outre-mer, la Soufrière, la Montagne Pelée et le Piton de la Fournaise. En métropole, le vulcanu de Venzolasca, plus connu sous le nom de Frédéric Antonetti. On ne compte plus le nombre de fois où le Corse est entré en éruption, dans un vacarme parfois assourdissant. Certains s'y sont brûlé les doigts. Dernier en date : le coordinateur sportif lillois Sylvain Armand, avec qui il s'est fritté vendredi . S'en est suivi un coup de gueule 100% "antonettesque" en conférence de presse :Vraiment ?Il faut de tout pour faire un monde. De l'eau, mais aussi du feu. Dire qu'Antonetti se rapporte plutôt au second est un euphémisme. Quand le Corse a quelque chose à dire, il ne s'en prive pas. Quitte à passer pour le râleur de service., lâchait-il en décembre dernier après un nul en terres lyonnaises (1-1).