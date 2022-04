Freddy Rincón : il était le Colombien du futur

Victime d'un violent accident, le colosse colombien Freddy Rincón s'est éteint, mercredi, à 55 ans. Éminent représentant du football toque, il était un joueur en avance sur son temps.

Il soufflait un vent nouveau sur le football. Qui venait de loin. Avec sa part de mystère. En 1990, une nouvelle vérité semblait émerger au nord de l'Amérique du Sud : au milieu d'un Mondial hermétique, fermé à double tour, la Colombie offrait son football, qui chérissait le ballon sur une cadencebrisée par de violentes cavalcades. Dans les buts, un gardien volant, René Higuita. À la baguette, la chevelure exubérante de Carlos Valderrama. Et puis, Freddy Rincón, lancé justement par, dans les arrêts de jeu. Une course où sa vitesse et sa puissance laissaient sur le carreau l'arrière-garde des futurs champions du monde allemands pour une égalisation (1-1) qui ferait exploser Bogota, Cali, Medellín ou Barranquilla. C'était plus qu'un but, c'était une revendication que la Colombie pouvait regarder dans les yeux la puissante RFA, les meilleurs du monde, même si elle ne passait pas le premier tour.Trois ans plus tard, une autre course. À l'Estadio Monumental de Buenos Aires, le Colosse de Buenaventura (1,87m, 82 kilos) vole dans le dos des Argentins. C'est la première fusée d'un feu d'artifice qui verra la Colombie étriller(5-0) . Le monde entier commence alors à se passionner pour Asprilla, Valderrama et Rincón. On en fait même l'un des favoris pour la Coupe du monde 1994. Quand l'Argentin Jorge Valdano, alors entraîneur du Real Madrid, recrute Rincón, en 1995, il ne tarit d'ailleurs pas d'éloge sur un milieu offensif qui. Puissance, agilité technique et vitesse. Il est alors un peu perçu comme un footballeur d'un genre nouveau, qui pourrait incarner le futur de son sport.(dans les plus… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com