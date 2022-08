Freddy Adu à Monaco : pari marketing, fiasco sportif

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. L'épisode 49 met en lumière la brève apparition de la comète Freddy Adu en Ligue 1, sous le maillot de Monaco. Le jeune Américain débarque sur le Rocher avec le statut de crack en puissance et son arrivée représente un intérêt marketing évident pour l'ASM. Sur le terrain, cependant, il est à des années-lumière de confirmer l'immense potentiel qu'on lui prête.

"Il est à mes yeux l'un des joueurs les plus talentueux des États-Unis et deviendra à ce titre le meilleur ambassadeur du football américain en Europe." Jérôme de Bontin, président de l'ASM

Un nouveau monde à conquérir

À première vue, tous les ingrédients de latypiquement américaine sont réunis. C'est l'histoire d'un gamin né dans une ville portuaire du Ghana. Un jour, sa mère gagne à l', ce qui permet à toute la petite famille d'émigrer aux États-Unis. Là-bas, le jeune garçon fait preuve de qualités folles balle au pied et tape dans l'œil des plus grands. Il se murmure que l'Inter Milan est prêt à proposer des sommes faramineuses pour le faire venir en Lombardie, en vain. Le prodige reste dans son pays d'accueil, est premier choix de la Draft en 2004, devient professionnel à 14 ans, international à 17 et incarne donc l'avenir du. Cette histoire, c'est celle de Fredua (dit " Freddy ") Koranteng Adu. Figure montante du, le milieu offensif de DC United surfe sur une impressionnante vague médiatico-commerciale. Nike est parvenu à l'attirer dans ses filets alors qu'il n'avait que 13 ans, moyennant un contrat d'un million de dollars. Ici, on l'aperçoit sur CBS, dans le "Late Show" de David Letterman. Là, on le voit dans une publicité pour un soda, en compagnie du Roi Pelé. Son départ pour le Benfica et l'Europe, à l'été 2007, est censé donner une autre dimension à cettedéjà XXL. Mais son passage par Monaco, un an plus tard, marque un coup d'arrêt brutal dans cette si belle histoire.Jusqu'alors guère suivie depuis le Vieux Continent, la Major League Soccer attire subitement l'attention à partir de 2007, au moment de l'arrivée de David Beckham au Los Angeles Galaxy. Pas de quoi faire grimper en flèche le niveau d'un championnat jugé bien inférieur à celui du Top 5 européen. Mais ce choix de carrière duet… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com