Fred, une idole à la retraite

Samedi soir, le stade Maracanã était blindé à Rio De Janeiro, pour une affiche plutôt moyenne. Fluminense a battu Ceará (2-1), lors de la 16e journée de championnat. Les spectateurs n'étaient pas venus pour l'affiche, mais pour un homme : Fred. C'était l'événement sportif du week-end au Brésil, les adieux émouvants d'un des footballeurs les plus populaires du pays.

Vu de France, Fred est un joueur qui n'a joué "que" 4 saisons en Europe, un peu en équipe nationale brésilienne, un bon attaquant de pointe. Au Brésil, Frederico Chaves Guedes est un. Comment reconnaît-on une idole ? Déjà, à la manière dont on lui dit au revoir. Samedi soir, 63 707 spectateurs sont venus assister aux adieux de Fred, dans une ambiance grandiose. Depuis qu'ils connaissaient la date, les supporters avaient tous coché le 9 juillet comme un "Jour de Fred". Le club avait préparé le terrain sur les réseaux sociaux avec un hashtag Etern9, le 9 éternel. Au Maracanã, on ne comptait pas les masques de Fred, les verres à l'effigie de l'idole et puis ce tifo flottant représentant le joueur et suspendu au toit de la tribune.

Hommage du Ney

Ariane, 29 ans et 10 maillots du Flu dans le dressing, se souviendra de cette soirée d'adieu toute sa vie.Toute sa semaine a été dédiée à Fred, son idole, la place qu'il occupe dans son esprit étant proportionnelle à celle qu'il occupe sur son fil Instagram. Samedi, elle a patienté plusieurs heures avant le match pour avoir sa photo avec Fred. La légende :On reconnaît aussi une idole à ceux qui saluent sa sortie. Neymar, via ses réseaux sociaux, a souhaité un bon dernier match à Fred., écrit le Ney, qui a côtoyé le Don en. Hommages aussi d'anciens coéquipiers et, surtout, de rivaux historiques. C'est le cas de Gabigoal,