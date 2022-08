information fournie par So Foot • 23/08/2022 à 14:30

Frantzdy Pierrot, la forte tête du Maccabi Haïfa

L'international haïtien Frantzdy Pierrot, 27 ans, est en train de casser la baraque en ce début de saison sous les couleurs du Maccabi Haïfa. Avec cinq buts en cinq rencontres, l'ancien attaquant de Guingamp est tout proche de ramener son nouveau club en poule de Ligue des champions, douze ans après.

Étoile Rouge Maccabi Haïfa 23/08/2022 à 21:00 Barrages de la Ligue des champions Diffusion sur

, posait en août dernier Stéphane Dumont, coach de l'En Avant Guingamp. Certes, len'est pas distribué en Grèce, à Chypre ou en Serbie. Mais les défenseurs de l'Olympiakos, de l'Apollon Limassol et de l'Étoile rouge de Belgrade auraient pu être savoir à quoi s'attendre au moment de croiser la route de Frantzdy Pierrot. Aujourd'hui, ils ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts. Un doublé au deuxième tour, puis un pion au troisième et un nouveau doublé lors de la manche aller face à l'Étoile rouge (3-2) - dont quatre coups de casque -, ont propulsé le Maccabi Haïfa aux portes de la phase de poules de Ligue des champions et Frantzdy Pierrot sous le feu des projecteurs.