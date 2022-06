Frank Lebœuf : "La personnalité des chats me fait penser à Ibrahimović"

En dénonçant les violences de Kurt Zouma sur son chat, il a sorti un des mèmes les plus fameux de ce début d'année 2022 : aujourd'hui, Frank Lebœuf s'engage pour les animaux en incarnant la nouvelle campagne de PETA France pour promouvoir l'adoption. Entretien avec un fou de chiens et de chats.

"Je suis allé voir Tony Blair et je lui ai dit : "La politique, ça ne m'intéresse pas forcément, mais on a un gros problème de quarantaine avec les animaux de compagnie pour les gens qui arrivent dans le pays.""

C'est à la suite de mon coup de colère après Kurt Zouma que PETA s'est rapprochée de moi. J'avais aussi déjà fait un petit reportage sur M6 pour les animaux, et ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de promouvoir leur prochaine campagne d'adoption. Je leur ai dit :Non, sincèrement. J'étais sidéré. Il y en aurait eu 10 000, ça m'aurait sidéré aussi, mais 100 000 quoi... 100 000, c'est énorme. Je peux comprendre le désarroi de certaines personnes qui sont peut-être obligées de faire ça pour des raisons financières, mais quand je vois que des gens offrent pour Noël un chien ou un chat et qu'il est ensuite abandonné, je me dis que les gens sont fous. J'ai eu plein d'animaux, et il faut dire la vérité, j'ai moi-même dû rendre une chienne une fois parce que je partais en Angleterre avec ma famille. Mais je ne l'ai pas abandonnée. Je n'avais pas le choix, car je ne voulais pas qu'elle reste enfermée pendant six mois à cause d'une quarantaine imposée à l'époque en Angleterre. Donc j'ai préféré la rendre à la personne qui me l'avait vendue. J'ai d'ailleurs fait changer cette loi en Angleterre après avoir pu discuter avec Tony Blair. Ça a été mon combat quand je l'ai rencontré.Oui, c'est ça. C'était après 1998, je me rappelle que Tony Blair était venu un jour avec Alastair Campbellau terrain d'entraînement de Chelsea, et je parlais avec Marcel Desailly en lui disant que je voulais leur parler parce que je ne pouvais pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com