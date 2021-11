François Yvinec : voilà, c'est finistère

François Yvinec s'est éteint à l'âge de 89 ans dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, à Calpe (Espagne), où il s'était retiré. Son nom renvoie aux heures glorieuses du Stade brestois dans les années 1980. L'aventure d'un modeste entrepreneur, qui n'avait pas froid aux yeux, qu'il avait plus grands que le ventre, et qui rêva d'inscrire le port breton sur la carte de France, face notamment à l'OM de Bernard Tapie, qui vient aussi de s'en aller. La disparition d'une certaine idée de la grandeur du foot tricolore, quand il fallait ne pas craindre de perdre sa chemise, son entreprise, voire un casier judiciaire vierge, pour y parvenir.

Il faut savoir se replacer dans le contexte de l'époque. Lorsque François Yvinec, plutôt connu localement pour son rôle dans la biscuiterie industrielle (d'où son surnom de "Fanch-la-Boulange") prend en main les destinées du Stade brestois, un club né en 1950 de la fusion de quelques patrons cathos, celui-ci végète dans les échelons inférieurs du foot pro. Dès le départ, son intention est de donner un autre grand motif de fierté à la Bretagne, au-delà de Nantes ou Rennes. Cela tombe bien, le foot français change rapidement durant les années 1980 et se découvre un nouvel appétit. Des présidents emblématiques tels que Claude Bez à Bordeaux et Bernard Tapie, son futur " ennemi intime", à l'OM redistribuent les cartes, et les façons de procéder. Celui qui ne se cachera jamais de vivredécide de venir s'installer à la table des grandes instances, avec notamment l'appui du groupe Leclerc. Bernard Maligorne, ancien entraîneur, se souvient à quel point. Plus prosaïquement, le premier concerné résumait son arrivée de la sorte :Il n'avait pas tort, ne serait-ce que lorsqu'il entamera sa collaboration financière avec le douteux Charlie Chaker. Car malgré les caisses vides, le président remplira l'effectif de l'équipe première, et de son album Panini, aussi bien avec de jeunes espoirs locaux, ou non, comme Paul Le Guen ou Patrick Colleter, que des joueurs à l'avenir déjà rayonnant, à l'instar de Corentin Martins, Stéphane Guivarc'h, Bernard Lama, Claude Makélélé ou David Lire la suite de l'article sur SoFoot.com