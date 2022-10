François Rebsamen : "Pourquoi attendre le dernier moment pour protester contre le Qatar ?"

Dans son vaste bureau du palais des ducs, où trônent des maillots floqués à son nom, François Rebsamen affiche sa passion pour le football politique. Le maire socialiste de Dijon revient sur sa décision de faire retransmettre des matchs des Bleus sur écran géant lors de la Coupe du monde au Qatar, alors que plusieurs autres municipalités ont annoncé qu'elles ne le feraient pas.

"Il y a une posture, de l'hypocrisie quand j'entends tous ces maires qui annoncent qu'ils font cela pour protester contre la Coupe du monde au Qatar."

Oui. Cela se fera en intérieur, au Zénith ou au parc des Expositions, on verra. C'est ce qu'on avait déjà fait pour la Coupe du monde 2018 en Russie. En ce moment, la vie n'est pas toujours drôle et on a besoin de prendre du plaisir. Et regarder ensemble un match de football de la France, pendant une Coupe du monde, en fait partie.Pas ceux du premier tour en tout cas. Cela dépendra ensuite du parcours des Bleus. On verra si on fait cela à partir des quarts de finale, ou des demi-finales. Nous saurons nous adapter. Rien n'est figé.Ma majorité municipale me suit. Je n'ai pas eu de retour de l'opposition. Quant aux commerçants, notamment ceux qui tiennent des restaurants ou des bars, ils sont contents. Je pense aussi que les Dijonnais qui aiment le football et l'équipe de France sont contents. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront partager ensemble un bon moment.Je vais vous répondre franchement. Évidemment, chaque maire est libre de décider s'il veut retransmettre ou non les matchs des Bleus sur écran géant. Mais je trouve que cela est un peu démagogique. Il y a une posture, de l'hypocrisie quand j'entends tous ces maires qui annoncent qu'ils font cela pour protester contre la Coupe du monde au Qatar. À ce que je sache, cela fait douze ans que la FIFA l'a attribuée à ce pays. À l'époque, cela m'avait surpris.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com