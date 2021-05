Franco Battiato, mort d'un romantique de la chanson et du ballon

Véritable star de l'autre côté des Alpes, Franco Battiato était un génie musical capable d'exceller tant dans le domaine de l'expérimental que de la pop grand public. Décédé des suites d'une longue maladie à 76 ans ce mardi, chez lui en Sicile, ce touche-à-tout portait (discrètement) le football dans son cœur et a même revêtu une fois le maillot de la sélection nationale. Hommage.

Vidéo

Ce samedi, au moment où débutera la finale du 65concours Eurovision de la chanson, nos voisins transalpins auront forcément un petit pincement au cœur en repensant à celui qui les avait représentés en 1984 : Franco Battiato. Cette année-là, le natif de Riposto (Sicile) termine à la cinquième place avec(Les trains de Tozeur en VF). Un morceau interprété en duo avec la chanteuse Alice, vainqueure du Festival de Sanremo trois ans plus tôt et qui, tant par sa structure musicale que ses paroles, se démarque du magma de pop sucrée, caractéristique de l'événement.Depuis la sortie de son premier 45 tours, offert en supplément d'un magazine de mots-croisés (un passe-temps dont il était friand) dans les années 1960, Battiato est passé par toutes les étapes de la création musicale. Sa carrière, longue de cinq décennies, démarre par des compositions expérimentales (il compte même parmi les premiers musiciens acquéreurs du synthétiseur VCS 3, que les fans de Pink Floyd connaissent par coeur), avant d'opérer un virage à 180 degrés à la fin des années 1970, comme il le racontait au Monde en 2013 : "" Le pari de la synthpop s'avère gagnant : son album(La voix du maître) se vend à plus d'un million d'exemplaires, une première pour un disque italien. Ses concerts se jouent tous à guichets fermés et