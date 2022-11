Franco Baresi : "Je n'avais pas besoin de dire que j'étais le capitaine"

De passage à Paris à l'occasion de la sortie de son autobiographie Libero di sognare (Libre de rêver, avec le petit jeu de mot qui va bien sur le mot "Libero") aux éditions Slatkine & Compagnie, Franco Baresi n'a éludé aucun sujet pendant plus d'une heure : son enfance, Milan et Sacchi, le Mondial 1994, Maradona... Entretien nostalgie avec un homme libre.

"Chaque chapitre raconte comment…

Franco Baresi est un homme qui déteste les retards. Cela tombe bien : il est 14h, à deux pas du Jardin du Luxembourg, lorsque nous retrouvonsdans l'un des bureaux de la maison d'édition Slatkine & Compagnie. Vêtu d'un haut bleu qui laisse apparaître un col de chemise soigné, celui que nous avions classé deuxième du TOP 50 AC Milan (mais qui aurait très bien pu être numéro 1 à égalité avec Paolo Maldini) a un CV long comme le bras : 719 matchs officiels disputés avec leentre 1978 et 1997, 6, 3 Ligues des champions, 2 Coupes intercontinentales, 3 Supercoupes d'Europe, un titre de champion du monde en 1982 avec laet, surtout, un numéro, le 6, retiré à jamais en son honneur par le club. Bref, Franco Baresi est là, bien assis dans son fauteuil, et déteste commencer en retard. Alors, allons-y.L'envie d'écrire ce livre est surtout venue de ce match, de cette prestation. Pour rappel, je me blesse au deuxième match du Mondial. Fracture du ménisque. Terminé. Je me fais opérer directement aux États-Unis. Je reste avec le groupe et dans ma tête, j'espère surtout être prêt pour la reprise de la saison avec Milan. Finalement, vingt jours plus tard, je suis sur le terrain pour la finale de la Coupe du monde, et je livre probablement la meilleure prestation de toute ma carrière. Une chose pareille n'est jamais arrivée, à aucun joueur, et cela n'arrivera probablement plus jamais. Un joueur qui se fracture le ménisque au deuxième match du Mondial, et qui dispute ensuite la finale... Je pense que c'est la chose la plus forte de ma carrière, donc il m'a semblé normal que ce soit le fil conducteur de ce livre. Chaque chapitre raconte comment je suis arrivé à cette finale, pourquoi je suis devenu comme ça et comment j'ai réussi à livrer cette prestation. D'où je tire ma force, ma détermination, ma force mentale.