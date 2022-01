Franck Kessié, le compte est bon

Pilier des Éléphants ivoiriens et de l'AC Milan, Franck Kessié a vu sa carrière prendre une réelle envergure depuis son arrivée en Italie en 2015, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il vise aujourd'hui un titre continental avec sa sélection. Cela passera par un huitième de finale bourré de pièges face à l'Égypte à Douala.

Côte d'Ivoire Égypte 26/01/2022 à 17h Coupe d'Afrique des nations Diffusion sur

"On a eu la possibilité de faire sortir les Algériens et on l'a réalisée, donc je suis content." Franck Kessié rend toujours la monnaie

Le 20 janvier dernier, Franck Kessié s'est fait plaisir, et pas qu'un peu. Il a marqué le premier but (son sixième en sélection) des Éléphants face à l'Algérie (3-1) , précipitant un peu plus les champions d'Afrique vers les formalités aéroportuaires de Douala, été élu homme du match et lavé l'affront du quart de finale de la CAN 2019.(1-1, 3-4 aux tirs au but, NDLR)., avait déclaré le joueur juste après le coup de sifflet final.Candidats déclarés à la succession des Fennecs, les Ivoiriens s'attaquent mercredi soir à un autre monument du continent, l'Égypte, ce véritable somnifère ambulant