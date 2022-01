Franck Honorat : "À Brest, j'ai retrouvé mon football"

Avec 6 buts et 4 passes décisives, Franck Honorat s'est imposé à 25 ans comme un des hommes forts du Stade brestois. Transfiguré depuis sa rencontre avec Olivier Dall'Oglio, l'ancien passeur devenu buteur raconte son évolution et son épanouissement à Brest avant de défier le PSG au Parc des Princes. Sans oublier d'évoquer son amour pour son Sud natal, les frappes de loin et même les Yamakasi. Entretien avec un Brestois du tonnerre.

PSG Stade brestois 29 15/01/2022 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

"Quand je suis arrivé à Brest, c'est Olivier Dall'Oglio qui…

C'est correct, j'ai fait une bonne première partie de saison. Dix buts et dix passes décisives en fin de saison ce serait un bon objectif, surtout à Brest où on joue le maintien, où l'on défend beaucoup sur certains matchs. On marque beaucoup aussi, sauf sur les deux derniers matchs. Mais il faut positiver et gagner dès maintenant parce que, l'année dernière, on se disait tranquilles et finalement, on s'est sauvés à la dernière journée. On n'a pas envie de revivre ça.Brest, c'était le bon choix, on m'avait dit que c'était un club familial avec des principes. J'ai pris un peu de temps pour m'adapter et gagner ma place. Les supporters et le club ne mettent pas trop de pression, tout est mis en œuvre pour être bien sur le terrain et en dehors. À Brest, on peut jouer libéré, j'ai retrouvé mon football, je me suis retrouvé, comme si je jouais avec les copains.