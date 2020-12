Franck Haise, cru de caractère

À 49 ans, le Normand a fait du Racing Club de Lens une machine aussi étonnante qu'efficace. Paris, Saint-Étienne, Bordeaux, Rennes, Monaco, tous sont passés à la trappe en quelques semaines. Aussi discret qu'affirmé, meneur d'hommes, révélé au grand public l'hiver dernier après s'être façonné dans les divisions inférieures, Franck Haise se dévoile peu ou prou. Portrait du grand manitou sang et or, adepte des cols roulés, des vestes de costume ajustées et qui pourrait bien finir œnologue.

"Tous les ans, au club, nous avions une vente de vin. On effectue chacun un achat, et à la fin, il fallait récupérer son lot. C'est là qu'on a discuté un peu, le courant est bien passé. Peu après, Franck m'a emmené dans sa cave."Patrick Leroux

La scène se déroule au milieu des années 1990. Franck Haise est alors un honnête latéral gauche de D2, au Stade lavallois (1995-1997), peu après avoir quitté sa Normandie natale, biberonné au FC Rouen. Patrick Leroux, intendant du Stade mayennais, qu'Haise entraînera quelques années plus tard, découvre le passionné derrière le footballeur.Patrick Leroux se retrouve devant 1500 bouteilles et un œnologue, clairement."Celles-là, on les boit ensemble", se marre-t-il.Mais attention,, tempère Denis Troch, l'homme à la moustache, coach de Franck Haise sur la pelouse de Francis-Le Basser.Pas question pour Haise de se farcir une piquette, une gorgée lui suffit à débusquer un vin bouchonné., se rappelle encore Thierry Cigan, son équipier à Angers (2002-2004), bien plus féru de houblon que de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com