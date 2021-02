Francisco Conceição, Chico do Porto

Formé au Sporting Portugal, Francisco "Chico" Conceição va retrouver le club qu'il a quitté à l'été 2018 pour rejoindre son père Sérgio au FC Porto. Un paternel qui a profité du confinement pour polir son fiston désormais prêt pour le haut niveau.

Sérgio Conceição, promesse tenue

Monsieur Penalty

C'est d'un pas fébrile et les yeux écarquillés que Francisco Conceição se rapproche de Cristiano Ronaldo au coup de sifflet final de Porto-Juventus en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (2-1). Car si le jeune ailier portugais est surnommé- en raison de son gabarit et de son pied gauche soyeux, ainsi qu'en référence au lieu du centre de formations des-, c'est bien CR7 son idole. Et ce, même s'il n'a pas pu voir les débuts de Cristiano Ronaldo en C1 avec le Sporting Portugal en août 2002, puisqu'il est né quatre mois plus tard. Le quintuple Ballon d'or avait alors 17 ans. Soit quelques mois de moins que Francisco Conceição qui est devenu face à la Juventus le deuxième joueur le plus jeune à disputer un match de C1 avec le FC Porto derrière Ruben Neves. Mais aussi le deuxième joueur après Jordi Cruyff à avoir été lancé dans la compétition reine par son paternel. Car oui, Francisco est bien le fiston de Sérgio Conceição. Et l'histoire devrait être plus belle que celle de Grégoire Puel à l'OGC Nice.Sérgio Conceição n'est pas connu pour faire des cadeaux à ses poulains. Et s'il a lancé sa progéniture dans le grand bain de la C1, ce n'est pas parce qu'il lui avait offert unà Noël. Non, c'est parce que Chico est un superbe joueur de ballon. Et le jeune ailier au pied gauche de velours l'a prouvé cinq jours avant le match face à la Juventus lors de ses débuts en pro face au rival de Boavista. Entré en jeu à un quart d'heure du terme, alors que son équipe était menée 2-1, Francisco Conceição aurait dû devenir le héros de la soirée. Sauf que Sergio Oliveira en a décidé autrement en catapultant sur le poteau le penalty obtenu par la nouvelle coqueluche des. Avant que la VAR ne vienne aussi mettre son grain de sel pour annuler le but de la victoire de Porto et,