Francfort écoeure les Rangers et rafle la mise à Séville

C'est au bout de la nuit et à une heure où les gosses dorment depuis longtemps que l'Europa League a trouvé un successeur à Villarreal. À Séville, la lumière est venue d'une séance de tirs au but maîtrisée d'un bout à l'autre par Francfort et d'une fin de match qui porte le sceau de Kevin Trapp. Quatre décennies après leur premier et dernier sacre européen, les Allemands ont remis ça, brisant au passage le petit rêve écossais.

Eintracht Francfort 1-1 (4-3 aux TAB) Rangers

Un duel de durs à cuire

La nuit risque d'être longue pour Kevin Trapp, dans le bon sens du terme. L'ex-portier parisien a d'abord sauvé les siens à deux minutes des tirs au but sur une sortie express. Et c'est lui qui est venu détourner la frappe de Ramsey quand l'air était devenu irrespirable à Séville. Les larmes couleront longtemps sur les visages des Rangers, passés à côté d'un deuxième sacre continental un demi-siècle après le premier. Pour Francfort, il est temps d'embraser définitivement Séville.Du sang a d'abord coulé ce mercredi soir dans le volcan Sánchez Pizjuán. Pendant qu'au sonomètre on tente encore de déterminer qui crache le plus de décibels, Lundstram fout ses crampons sur le crâne de Rode (6). Trois minutes d'interruption, un capitaine allemand en sang au sol, un bandage de martyre et aucun avertissement pour l'Ecossais. Personne n'est venu pour faire dans la dentelle. Et pas Kamada, qui s'écrase sur McGregor (12). Troisième joueur le plus âgé à disputer une finale de coupe d'Europe, le portier écossais sort la carte expérience face à Sow (12). Lesressortent timidement par Tavernier, abusent de longs ballons et voient les Allemands enquiller les frappes. Knauff contraint McGregor à la détente (20). Sur le corner qui suit l'ancien auxerrois N'Dicka trouve le petit filet (20) puis Sow déclenche au-dessus (21). Kostic, le troisième lascar des 3K (avec Knauff et Kamada) sort une volée pralinée en première intention, juste au-dessus (31).