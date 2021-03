France-Ukraine : l'heure de la bascule

À moins de trois mois de l'Euro, l'équipe de France commence mercredi sa phase de qualification pour le Mondial 2022 par la réception de l'Ukraine, première rencontre d'une série de trois matchs en dix jours. Didier Deschamps l'assume : l'heure n'est plus aux essais, mais à la consolidation du noyau.

FranceUkraine 24/03/2021 - 20:45 Coupe du monde 2022 - Qualifications Diffusion sur

La dernière fois que ces deux-là se sont croisés, c'était pour un rendez-vous inutile, scotché avant deux matchs de Ligue des nations, un mercredi soir, alors que les Bleus n'étaient rassemblés que depuis quelques heures. Puis l'histoire s'était quand même invitée au dîner : face à une Ukraine largement affaiblie, l'équipe de France avait dessiné son plus large succès depuis six ans (7-1), Olivier Giroud était devenu, grâce à un doublé, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du pays, et Éduardo Camavinga avait profité des espaces pour poser son premier pion international. Pas totalement inutile, donc ? On dira juste que, ce soir d'octobre 2020, les Bleus avaient réussi à juste assez assaisonner une affaire amicale en offrant des choses à voir au milieu d'une période de tests tactiques pour Didier Deschamps. L'automne était dans la tête du sélectionneur, un homme qui a un jour estimé quesont des, la période pouret. La bascule, on y est, et lundi, Deschamps a cassé en deux temps les craies