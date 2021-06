France-Suisse : ramenez vos croupes à la maison

Dans cette version de l'histoire, Vegedream ne trustera pas les charts pendant tout l'été. C'est bien dommage pour l'artiste, mais surtout pour cette équipe de France qui tombe de haut après son élimination en huitièmes de finale face à la Suisse. Il faut dire que les champions du monde en titre pensaient tellement connaître la chanson qu'ils en ont confondu refrain et rengaine.

Nos étoiles contraires

Deux semaines. C'est le temps qu'aura passé l'équipe de France dans cet Euro. Pour un tennisman de la même nationalité, normalement, rester tant de jours en lice n'est même pas envisageable. Pour un cycliste du Tour de France, c'est le moment où il délaisse le général pour se focaliser sur le maillot à pois. Mais pour un footballeur évoluant sous les ordres de Didier Deschamps, faire ses bagages à ce moment est une première. Après un quart de finale au Brésil, mais surtout deux finales consécutives, le retour de bâton administré par les Suisses était aussi inattendu que douloureux. Mais il vient surtout mettre un point final à une séquence dont les Bleus nous avaient trop rarement habitués. De l'annonce de la liste des 26 au tir au but de Mbappé finissant dans les gants de Yann Sommer, ils n'avaient jamais passé autant de temps à courir derrière le temps, justement.Reprenons les choses dans l'ordre. Entamer une compétition avec un patch sur le maillot et une seconde étoile au-dessus du blason signifiant un succès récent -- la Coupe du monde 2018, faut-il le rappeler -- impose déjà un poids, qu'on le veuille ou non. Ce statut de favori, les Bleus l'ont assumé sans broncher et en ont même pris la mesure dès leur entrée en Allemagne. Cela n'a pourtant pas empêché de voir les soupçons de suffisance fleurir autour d'eux au moment d'aborder la Hongrie. Après avoir terminés premiers de leur groupe, c'est en n°1 qu'ils ont repris ce lundi la main sur un match bien mal embarqué. Et dès l'instant où Paul Pogba -- un homme qui n'avait plus marqué en sélection depuis la finale de Moscou -- trouvait la lucarne, flottait autour de cette équipe la sensation qu'avec deux buts d'avance, plus rien ne pouvait lui arriver. Parce qu'elle pensait avoir toujours un peu de ce karma, parce que la solidité fait partie de leur ADN, parce qu'ils avaient déjà insisté sur l'importance de ce vécu pour aller loin, parce qu'ils ne connaissaient peut-être rien d'autre. C'était moins sous-estimer les Suisses que se surestimer soi-même. Mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com