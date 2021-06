France-Suisse : attention, chantier glissant

Pour faire face aux blessures et contrer les plans suisses, les Bleus pourraient attaquer leur huitième de finale avec une défense à trois, ce lundi à Bucarest. Et si rien ne sera laissé à l'improvisation par le staff de Didier Deschamps, force est de constater que toutes les garanties ne sont pas assurées.

Les rêves de grandeur peuvent parfois être balayés par la décadence. Nicolae Ceau?escu aurait pu en témoigner. Son palais de 270 mètres sur 240, comptant 1100 pièces pour une surface de 350 000 mhabitables, est toujours le deuxième plus gros bâtiment de la planète après le Pentagone. Mais quand il en entame la construction en 1984 et mobilise 20 000 ouvriers nuit et jour, le Conduc?tor ne pensait certainement pas qu'il ne pourrait jamais profiter des immenses balcons de sa Casa Poporului pour se faire acclamer par son peuple. La faute à l'éclatement du bloc communiste, et à l'exécution du couple Ceau?escu le 17 décembre 1989, sans qu'il n'ait pu déballer tous ses cartons. Alors qu'on peut voir depuis l'espace ce qui abrite aujourd'hui les chambres parlementaires roumaines, les Bleus ont pourtant réussi à rater ce monument (littéralement) incontournable de Bucarest, où ils logent depuis vendredi., avouait Presnel Kimpembe samedi.