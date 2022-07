France-Pays-Bas : Les Bleues ne sont plus des bleues

Cinq ans après le début de son mandat, un Mondial raté et de nombreux choix contestés, Corinne Diacre a franchi un cap hautement symbolique en emmenant l'équipe de France disputer la première demi-finale d'un Euro de son histoire. De quoi alimenter le crédit de la sélectionneuse tricolore, surtout avec un Mondial et des Jeux olympiques prévus sur les deux prochaines années.

Elles, tu leur parles pas d'âge

Il est vrai que les Pays-Bas n'avaient plus battu la France depuis 2015 et il est vrai que la dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, lors du Tournoi de France en février dernier, les secondes avaient aisément battu les premières (3-1). Sauf que dans le contexte d'un Euro, surtout face aux championnes en titre et surtout quand on n'a jamais soi-même passé le cap des quarts de finale, c'est une autre limonade. Mais ce samedi 23 juillet, les Bleues n'ont pas tremblé en allant s'imposer au terme d'une partie compliquée, lors de laquelle des Néerlandaises expérimentées ont donné du fil à retordre à des Françaises qui, pour la plupart, disputaient leur premier tournoi avec le maillot des A et ont brillé par leur fougue et leur envie, à défaut de se montrer efficace face au but (victoire 1-0 sur un penalty venu compenser 33 tentatives infructueuses).Donc oui, ce fut dur, mais finalement, la meilleure équipe l'a emporté. Le tout en démarrant avec un quatrième onze de départ différent en quatre matchs disputés. Au total, toutes les joueuses de la liste des 23 (réduite à 22 depuis le forfait de Marie-Antoinette Katoto) ont eu du temps de jeu, à l'exception de la défenseuse Hawa Cissoko et des deux gardiennes remplaçantes, Mylène Chavas et Justine Lerond. De quoi donner raison à Corinne Diacre lorsque la sélectionneuse réaffirme que[toutes deux ont démarré sur le banc face aux Pays-Bas, NDLR]Bacha et Mateo, deux exemples de ces Bleues qui n'étaient pas de l'aventure lors du Mondial 2019. D'ailleurs, ce samedi soir, la charnière centrale Renard-Mbock ainsi que Kadidiatou Diani en attaque faisaient figure d'exception. D'autres, à l'image de la gardienne Pauline Peyraud-Magnin ou de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com