France : le foot à 7 veut se faire une place au soleil

La Coupe du monde de football à 7 se tient en fin de semaine prochaine, à Rio de Janeiro. La France n'y sera pas représentée. Ce ne sont pourtant pas les joueurs – ni les joueuses, d'ailleurs – qui manquent dans l'Hexagone, mais la discipline, guère mise en avant par la FFF, se contente pour le moment de vivoter dans l'ombre. Une situation à laquelle la Fédération française de foot à 7 nouvellement créée a bien l'intention de mettre un terme. Tout en entamant, déjà, la construction de sa future sélection nationale.

Pas besoin d'attendre 2022 et le Qatar pour assister à un Mondial calé à la fin de l'année. La semaine prochaine, du 24 au 28 novembre, Rio de Janeiro sera le théâtre d'une Coupe du monde un peu particulière : celle de football à 7. Cinq jours durant, les meilleures sélections (masculines et féminines) de la planète croiseront le fer dans la cité carioca, avec la ferme intention de ramener le précieux trophée à la maison. L'hôte brésilien fait figure de solide prétendant à la victoire finale, que ses voisins latino-américains et des puissances européennes, à commencer par la Russie, tenteront de lui contester. Vous aurez néanmoins beau scruter les terrains, suivre la compétition du début à la fin dans l'espoir d'y apercevoir le maillot bleu frappé du coq, vous ne l'identifierez pas. À cause de la situation sanitaire, d'une part. Mais aussi parce qu'en France, il y a encore beaucoup à faire concernant le foot à 7*.