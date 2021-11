France-Kazakhstan : Kylian Mbappé s'est régalé dans son jardin

Dans son jardin du Parc des Princes, Kylian Mbappé a planté un quadruplé ce samedi face au Kazakhstan pour assurer la qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2022. Son premier en sélection, aux termes d'une soirée historique.

1985 - Kylian Mbappé est le 1er joueur à marquer 3+ buts lors d'un match compétitif avec la France depuis Dominique Rocheteau contre le Luxembourg le 30 octobre 1985 (3 buts également). Inarrêtable. #FRAKAZ pic.twitter.com/Va4tOtcQQX — OptaJean (@OptaJean) November

Ce samedi, Kylian Mbappé n'a pas manqué l'occasion de briller devant son public du Parc des Princes face au Kazakhstan, lui qui fait le bonheur des supporters parisiens depuis 2017. Alors que les Bleus devaient impérativement s'imposer pour s'éviter une sueur froide en Finlande, Kyky a parfaitement compris le message en mettant les siens sur la bonne voie dès la 6minute. Servi par Theo Hernández, le Bondynois est venu couper au premier poteau pour marquer dans un troisième match consécutif avec les Tricolores, après ses réalisations face à la Belgique et l'Espagne en Ligue des nations. Mais le numéro 10 ne s'est pas arrêté là et il a enfilé les records comme les perles.Profitant des jambes de feu de Coman sur le côté droit, Mbappé a parfaitement conclu l'offrande de son pote, alors que le portier du Kazakhstan était parti aux champignons. Histoire de faire les choses bien, il a validé son triplé avant la pause. Et de la tête, s'il vous plaît. Une nouvelle fois sur une galette signée Kingsley Coman. À la mi-temps, le meilleur jeune du dernier Mondial avait déjà effacé des radars Jean Nicolas, Paul Nicolas, Éric Cantona et Jean Baratte avec ses 22 pions en 51 sélections. Mieux, le Parisien est devenu le premier joueur à claquer un triplé en compétition officielle depuis Dominique Rocheteau face au Luxembourg, lors d'une soirée d'octobre 1985. Et le premier, matchs amicaux inclus, depuis Olivier Giroud face au Paraguay en 2017.