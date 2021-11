France-Kazakhstan, Coupe du monde 2022 : demain, c'est bien

Le succès éclatant des Bleus contre le Kazakhstan (8-0) ce samedi soir est un petit plaisir dont il ne faut pas se priver. Il confirme également de beaux motifs d'espoirs au moment de se tourner vers la Coupe du monde 2022.

" Il ne manquerait plus que Benzema, Mbappé et Griezmann ne puissent pas jouer ensemble." Didier Deschamps

Le temps est l'allié de Deschamps

L'équipe de France sera à la Coupe du monde l'année prochaine, c'est devenu une habitude, mais cela ne doit pas non plus être une banalité. Ce samedi soir, dans un Parc des Princes content mais pas vraiment bouillant, les Bleus ont réservé leur vol pour le Qatar un an à l'avance en ne faisant qu'une bouchée d'une faible équipe du Kazakhstan (8-0). En 2022, la France participera pour la septième fois d'affilée à une phase finale de Coupe du monde (quatorze qualifications consécutives en comptant l'Euro) où elle a maintenant son rond de serviette depuis sa dernière absence, en 1994., a souri Didier Deschamps en conférence de presse.Ce qui est très bien, aussi, c'est que les champions du monde ont décroché leur ticket avec la manière, même si les pisse-froid préféreront mettre en avant l'immense faiblesse de l'adversaire du soir. D'autres se souviendront du 0-0 déprimant contre le Luxembourg quatre ans plus tôt au Stadium ou du succès sans saveur au printemps contre ce même Kazakhstan, qui a d'ailleurs vu son nombre de buts encaissés bondir ce samedi soir (12 en 7 journées avant le match au Parc) dans ce groupe de la vie facile pour les Bleus. Oui, il faut savoir apprécier les petits plaisirs, surtout après le grand malheur de l'été dernier, en attendant de pouvoir retrouver les sensations d'une grande compétition.Ni le public du Parc des Princes ni les joueurs de l'équipe de France n'ont dû penser à ce qui pourraient se