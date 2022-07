France-Islande : pas de bal pour les coiffeuses ?

Attention aux apparences : le dernier match de groupe des Bleues sera tout sauf une partie de plaisir. Déjà parce que l'Islande a une qualification en quart à aller chercher et que la France va vivre son premier test grandeur nature depuis le forfait de Marie-Antoinette Katoto. Avec l'obligation morale de rester sur sa dynamique victorieuse pour aborder le futur duel face aux Pays-Bas avec un maximum de sérénité.

Le fameux deuxième tournoi

Entre la France et l'Islande, c'est une longue histoire d'amour, mais à sens unique. Hormis une victoire de prestige à Reykjavik en juin 2007, et un match nul douze ans plus tôt, la bande desn'a connu que l'échec face aux Bleues : neuf très exactement. On se rappelle celui de l'Euro néerlandais il y a cinq ans, lorsque qu'Eugénie Le Sommer avait converti un penalty salvateur en fin de partie pour permettre à la France de prendre la tête de son groupe, dont elle avait terminé deuxième.Cette fois-ci, les choses sont légèrement différentes : l'EDF a déjà validé sa qualification en quart ainsi que la première place de la poule D, tandis que l'Islande ne doit absolument pas perdre pour accrocher une place de dauphine, à laquelle l'Italie et la Belgique peuvent encore prétendre. Cela signifie-t-il pour autant que les Bleues sont les seules à être dispensées de pression ? Rien n'est moins sûr. Déjà parce qu'en cas de succès, elles égaliseraient leur record de victoires consécutives (dix-sept), vieux de dix ans, et qu'avec le forfait récent de Marie-Antoinette Katoto, l'heure est déjà à la préparation du quart de finale du 23 juin face à un adversaire que l'on connaît désormais : les Pays-Bas.En conférence d'avant-match, Corinne Diacre n'était pas d'humeur bavarde. Niveau infirmerie, tout juste a-t-elle consenti à confirmer que sesEn revanche, peu d'indices à se mettre sous la dent pour avoir une mince idée de son futur XI de départ face aux Islandaises : "Je fonctionne avec un groupe, pas avec des titulaires et des remplaçantes. Il y a des filles qui démarrent, d'autres qui rentrent et tout le monde peut…