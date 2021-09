France-Finlande : Léo Dubois massif

La France attend toujours un latéral droit ? Elle l'a trouvé, le temps d'un match face à la Finlande (2-0), avec un Léo Dubois d'abord timoré mais qui est monté en régime avant de sortir avec les honneurs dans un stade où il ne fait pas l'unanimité. Un peu d'oxygène, pour lui comme pour cette équipe de France.

Dubois dont on fait les flûtes

C'était trop beau pour ne pas en faire des caisses : Karim Benzema de retour sur les prés dans la capitale des Gaules, trois mois après sonen équipe de France, pour découvrir le Groupama Stadium et renouer avec le public de son fief. Dans toute cette agitation, il y avait évidemment très peu de place pour un éventuelautour de Léo Dubois, seul joueur de l'Olmpique lyonnais présent dans la liste de Didier Deschamps ce mois-ci, et donc lui aussi vaguement régional de l'étape. Comme il semble apprécier les symboles, l'ancien Nantais a répondu présent : de la même manière qu'il avait fêté sa première sélection dans son jardin de la Beaujoire deux ans plus tôt (lors de la victoire 2-0 face à la Bolivie en juin 2019), il vient peut-être de signer contre la Finlande son match référence en bleu au coeur de son nouveau chez lui, à Décines-Charpieu.On l'a d'abord cru perdu dans cette ligne défensive à cinq derrière et ce rôle de piston, avec quelques trous d'air pendant l'entame et une implication avec ballon toute relative, alors que Theo Hernandez avait rapidement commencé à faire chauffer le moteur. Puis dans son style, c'est à dire loin de la sexytude, il a réussi à hausser le ton, proposer une activité dans son couloir et faire son match, ajoutant même sa pierre à l'édifice. En novembre 2019 en Albanie (0-2) lors de sa quatrième cape, c'était déjà pour Antoine Griezmann qu'il a avait signé ce qui était jusqu'ici son unique passe décisive au niveau international. C'était du pied gauche après une percussion en pleine surface. Sa deuxième offrande près de deux années plus tard, une remise latérale en une touche - après un travail